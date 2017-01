Großbotttwar/Handball Störche sind jetzt Letzter

Dabei macht er seiner Mannschaft für die Niederlage bei der HSG Hohenlohe „überhaupt keinen Vorwurf. Die Mädels haben toll gekämpft, jede hat alles gegeben. Das war die Leistung, die wir derzeit bringen können.“ Letztlich hätten ein paar zu viele technische Fehler die Punkte gekostet. die Störche holten nach einem 4:7 und 5:9 bis zur Pause wieder auf. Mit einem 11:11-Zwischenstand ging es dann in die Kabinen, wobei auch Torhüterin Alexandra Ziegler „uns immer wieder im Spiel gehalten hat“, lobt Salvo. Auch Feride Günsoy und Saskia Kapfenstein, die neben ihren fünf verwandelten Siebenmetern vor alllem in der Abwehr stark agiert habe, bescheinigte der Coach eine starke Leistung.

Die Störche hatten in den entscheidenden Situationen auch etwas Pech. So trafen sie nach einer 14:12-Führung in der 37. Minute in den nächsten vier Angriffen jeweils den Pfosten und lagen bis zur 40. Minute wieder mit 14:15 hinten. Und als man beim 17:18 in Überzahl war, kassierten die Gäste innerhalb kurzer Zeit drei Zeitstrafen und standen kurzzeitig sogar mit drei gegen sechs auf dem Feld. „Da hat der sonst sehr gute Schiedsrichter für ein paar Minuten seine Linie verlassen und überharte Zeitstrafen verteilt. Das war schon recht unglücklich für uns“, sagt Salvo, dessen Team das Blatt in den letzten Minuten einfach nicht mehr wenden konnte. „Aber wir werden weiter arbeiten, um vielleicht doch noch unsere Punkte zu holen und den Klassenerhalt zu schaffen“, verspricht er.