Großaspach „Werden bis zur letzten Sekunde alles geben“

„Ich habe bereits direkt nach der Partie am Samstag gesagt, dass wir nun ganz eng zusammenrücken müssen. Wir haben in der Saison schon so manche schwierige Situation gemeistert, und das müssen wir jetzt auch tun. Und das, egal wie viele Spieler am Mittwoch schlussendlich ausfallen werden, von Jammern halte ich rein gar nichts“, sagt Trainer Sascha Hildmann. Fehlen werden dem Tabellenelften am Mittwoch einige Akteure: Sebastian Bösel und Joseph-Claude Gyau sind beide gelbgesperrt, Julian Leist muss aufgrund seiner roten Karte in der Partie gegen den FC Carl Zeiss Jena noch einmal aussetzen, und auch Felice Vecchione (Kreuzbandriss) und Alexander Aschauer (Mittelfußbruch) fallen weiterhin aus. Jeff-Denis Fehr hingegen nimmt wieder fest am Mannschaftstraining teil, ob es aber für einen Einsatz gegen den KSC reicht, ist allerdings genauso fraglich wie der Einsatz von Pascal Sohm, der noch an einer Gehirnerschütterung laboriert.