Großaspach - Die Anspannung auf der Trainerbank der SG Sonnenhof Großaspach ist geradezu greifbar. Es läuft die Schlussphase in der Partie gegen den MSV Duisburg und es ist bislang kein Tor gefallen. Wie in der Vorwoche beim VfL Osnabrück. Damals aber kassierte die SG in der 88. Minute noch einen Gegentreffer und wurde so um einen verdienten Punktgewinn gebracht. Nicht schon wieder, werden die Verantwortlichen um Trainer Oliver Zapel jetzt denken.

Doch die Umstände gegen den Tabellenführer MSV Duisburg geben Grund zur Sorge. Nicht nur, dass SG-Keeper David Yelldell in der 78. Minute wegen einer Beckenprellung für Kevin Broll ausgewechselt werden musste. Denn dadurch ist auch noch das Wechselkontingent erschöpft – und Julian Leist kann kaum mehr laufen. Von einem Pferdekuss sichtlich gezeichnet, quält sich der zentrale Innenverteidiger der Aspacher Dreier-Abwehrkette über das Feld. Trainer Oliver Zapel muss reagieren. Er beordert Kapitän Daniel Hägele in die Verteidigung, Stürmer Alexander Aschauer auf dessen Position im defensiven Mittelfeld. Und Julian Leist humpelt, das muss man so sagen, im Sturmzentrum umher. Hauptsache hinten steht die Null!

Entsprechend groß ist die Erlösung aufseiten der Aspacher, als Schiedsrichter Christof Günsch nach zweiminütiger Nachspielzeit abpfeift. Diesmal zahlt sich für die SG Sonnenhof also eine ordentliche Leistung gegen ein Spitzenteam der Liga aus. „Mit diesem Pünktchen haben wir uns für die extreme Arbeit unter der Woche belohnt“, wie es Coach Oliver Zapel auf der späteren Pressekonferenz ausdrückt. Denn im Training war es vor allem auch darum gegangen, den Rückschlag aus dem Osnabrück-Spiel zu verarbeiten (wir berichteten).

Die Partie gegen den MSV Duisburg war über 90 Minuten von Taktik geprägt, keine Mannschaft ging ins Risiko, um die eigene Grundordnung zu verlieren. Entsprechend wenige Tormöglichkeiten gab es für die 2483 Zuschauer zu sehen. „So ein Spiel ist natürlich nicht jedermanns Sache. Es bestätigt uns Trainer aber in unserer Trainingsarbeit“, resümierte Zapel, der Manfred Osei Kwadwo als falschen Neuner auflaufen ließ und wie angesprochen auf eine Dreier-Defensivreihe setzte.

Dass auch die Gäste aus dem Ruhrgebiet kein Offensiv-Feuerwerk abbrennen werden, ließ bereits der Blick auf die Tabelle der Dritten Liga erahnen. Der MSV bringt es nun fertig, mit 14 geschossenen Treffern in 13 Spielen Tabellenführer zu sein. Minimalismus als Erfolgsmodell. „Natürlich wollen wir auch Tore schießen. Die Basis ist aber, dass wir gut stehen. Und dann habe ich auch nichts dagegen, als Minimalist erfolgreich zu sein“, sagte Duisburgs Trainer Ilia Gruev.

Die größte Möglichkeiten bei den Hausherren hatte Lucas Röser. Nach einem Pressschlag im Mittelfeld lief der SG-Stürmer alleine auf MSV-Schlussmann Mark Flekken zu, vertändelte jedoch den Ball (42.). Nach einem Schuss vom Strafraumeck des gerade eingewechselten Timo Röttger flog der Ball zudem am langen Torpfosten vorbei (63.). Der Spitzenreiter entfachte durch Zlatko Janjic so etwas wie Torgefahr, der mit seinem Flachschuss nach einem Konter aus kurzer Entfernung an David Yelldell scheiterte (17.). SG-Abwehrhüne Kai Gehring blockte außerdem den Ball gegen den aus fünf Metern einschussbereiten Martin Dausch. In der Schlussphase verfehlte dann noch der eingewechselte MSVler Stanislav Ijutchenko in aussichtsreicher Position den Ball (77.).

Während Duisburg die Tabellenspitze behauptet, liegt die SG Sonnenhof mit 16 Zählern und Rang 15 nur noch vier Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz. Sonnenhof Großaspach:

Yelldell (78. Broll) – Krause, Leist, Gehring – Sohm (75. Aschauer), Jüllich, Hägele, Lorch – Binakaj (61. Röttger), Osei Kwadwo, Röser.