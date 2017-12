Großaspach/Fußball „Zu behäbig und zu langsam im Kopf“

Nach dem Wechsel hoffte der SG-Anhang darauf, dass sein Team die Partie noch drehen könnte. Doch das Gegenteil war der Fall. Die Gäste ließen kaum etwas zu, waren giftiger, zweikampfstärker und lauffreudiger. „Das war zu behäbig und zu langsam im Kopf. Heute haben viele meiner Spieler vieles falsch gemacht, was sie in den vergangenen Wochen richtig gemacht haben“, räumte Sascha Hildmann ein. Der Aspacher Coach versuchte, von der Bank die entscheidenden Impulse zu setzen und brachte unter anderem Mario Rodriguez für den wirkungslosen Saliou Sané. Der US-Amerikaner wäre einer gewesen, der im gegnerischen Strafraum die Bälle auch mal verarbeiten kann. „Aber dafür muss man ihn auch anspielen. Wenn man auf diesem Boden keine Flanken schlägt, sondern immer noch einen Pass um den Strafraum herum spielt, dann kann es nicht funktionieren“, ärgerte sich Hildmann. Die Würzburger hatten deutlich mehr Chancen, das 1:3 war nur eine Frage der Zeit. In der 83. Minute rutschte dann ein Abschlag durch dasSG-Mittelfeld, Kickers-Stürmer Dominic Baumann war frei durch, legte quer auf Ohan Ademi, der schließlich für die Entscheidung sorgte. „Es war ein gebrauchter Tag. Aber man muss jetzt auch nicht alles schlechtreden, was in den vergangenen Wochen gut war“, nahm Sascha Hildmann sein Team in Schutz und hofft nun auf die letzten beiden Auswärtsspiele des Jahres in Münster und Magdeburg.

SG Sonnenhof Großaspach:

Broll – Leist, Gehring, Vitzthum, Thermann (62. Baku) – Bösel (84. Fountas), Hägele, Sohm, Gyau – Röttger, Sané (62. Rodriguez).