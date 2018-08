Großaspach/Fußball Volle Hütte gegen die Roten Teufel

Großaspach - Zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte wird Fußball-Drittligist SG Sonnenhof Großaspach am Samstag (14 Uhr) ein Heimspiel in einer ausverkauften mechatronik-Arena austragen. Die letzten der 9500 Karten für die Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern sind unter der Woche verkauft worden oder können heute bei unserer Zeitung gewonnen werden (siehe Seite II). Direkt an die Pfälzer gingen 2800 Tickets. Wie viele Lautern-Fans sich darüber hinaus noch Karten besorgt haben, ist für die SG nicht nachvollziehbar. Schätzungen von 7000 FCK-Fans hält man aber auf Aspacher Seite für zu hoch gegriffen.