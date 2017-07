Großaspach/Fußball Vier Traumtore und ein Schönheitsfleck

In der Tat gelangen den Platzherren mindestens drei, genau genommen vier Traumtore. Allerdings dauerte es bis zur 44. Minute, ehe die SG-Fans das erste Mal jubeln durften. Zuvor hatten insbesondere in der Anfangsphase die Magdeburger dominiert, was allerdings geplant war. „Wir wollten dem Gegner viel Ballbesitz überlassen, um dann schnell umzuschalten“, erklärte Hildmann später. Er ließ mit einer ungewohnten Fünferkette spielen, um die starke Offensive der Gäste in Schach zu halten – was hervorragend gelang. Lediglich eine große Chance hatte Magdburg in der ersten Halbzeit, als SG-Keeper Kevin Broll einen Zwölf-Meter-Schuss von Felix Lohkemper parierte. Die Aspacher Führung resultierte dann aber nicht aus einer Umschaltaktion, sondern aus einem Standard. Pascal Sohm spielte eine Ecke flach auf Sebastian Schiek, der den Ball aus etwa 18 Metern in den Winkel hämmerte. „Das haben wir immer wieder trainiert – aber dass es dann so gut klappt, kann man natürlich nicht planen“, sagte Kapitän Daniel Hägele.

Letzterer war am 2:0 in der 56. Minute maßgeblich beteiligt. Er sprintete in einen wunderschönen 40-Meter-Pass von Schiek, brachte den Ball dann vor dem Strafraum auf den mitgelaufenen Joseph Gyau, der unter einem Verteidigerbein hindurch ins linke Eck traf. Das 3:0 besorgte Hägele dann gleich selbst. Es war die 72. Minute, als er einen Freistoß aus etwa 18 Metern von halblinks mit dem Vollspann ins lange Ecke drosch. „Indem vorher zwei Leute über den Ball gelaufen sind, haben wir einen Verteidiger rausgelockt. Dadurch war da etwas Platz. Aber natürlich gehört auch eine Portion Glück dazu“, räumte der SG-Kapitän ein.