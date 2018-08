Großaspach/Fußball Viel Taktik – keine Tore

Die Partie war ansonsten von Taktik und starken Abwehrreihen geprägt. Und den Spielern beider Seiten war anzumerken, dass ihnen eine Englische Woche in den Knochen steckte – den Aspachern dabei ein Auswärtsspiel am Mittwoch im Emsland in Meppen. „Der Wille war heute da, doch die Beine konnten nicht. Die Spiele haben einfach viel Kraft gekostet“, meinte SG-Trainer Sascha Hildmann. Die Folge sei eine hohe Fehlpassquote gewesen, die er von seiner Mannschaft nicht gewohnt sei.

Gerade im Offensivspiel stockte es bei den Aspachern lange gewaltig. Mit Jonas Meiser als Sturmspitze und Shqiprim Binakaj für den rechten Flügel brachte Hildmann zur Pause deshalb neue Kräfte für Timo Röttger und Joel Gerezgiher – wodurch die SG auch mehr Druck auf Osnabrück ausüben konnte. Zwingende Torchancen kamen allerdings weiterhin nicht zustande. Ein Antritt von Makana Baku brachte Aspach zumindest eine Ecke ein, nach der Julian Leist per Kopf auf die Querlatte traf (84.).

Bei Osnabrück sorgten Ulrich Taffertshofer aus der Ferne (27.) und Anas Ouahim (46.) für Gefahr, Broll konnte aber jeweils abwehren. Ansonsten blieb auch der Gast – mit Ausnahme der genannten Szene aus Minute 52, als Broll sich verschätzt hatte, harmlos. „Wir können mit dem Punkt gut leben“, so Gästetrainer Daniel Thioune. „Und man hat heute gesehen, dass es nicht einfach ist, in Großaspach zu gewinnen.“ SG Sonnenhof Großaspach:

Broll – Gehring, Leist, Burger – Choroba, Hingerl, Bösel, Hercher – Baku, Röttger (46. Meiser), Gerezgiher (46. Binakaj).