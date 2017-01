Großaspach/Fußball Ungeschlagener Bundesligist ist zu Gast

Die Begegnung gegen Hoffenheim stellt dabei den Höhepunkt der Vorbereitung dar. Immerhin ist der Gast aus dem Kraichgau nach 16 Bundesliga-Partien unbesiegt und belegt den fünften Tabellenplatz, mit dem sich der Verein erstmals für den europäischen Wettbewerb qualifizieren würde. Und: Die Begegnung in der mechatronik Arena ist für Hoffenheim die Generalprobe für den Rückrundenauftakt am kommenden Samstag gegen den FC Augsburg. „Schon deshalb ist das auch ganz unabhängig von uns ein Highlight für die Region“, sagt SG-Trainer Oliver Zapel, der sich entsprechend sicher ist, dass „die TSG hochmotiviert zu Werke gehen wird“.

Im Vordergrund, so der Coach, stehe bei seiner Mannschaft daher die Defensivleistung im gesamten Team, das erst kürzlich auf den Trainingsplatz zurückgekehrt ist. Denn in den Bergen hießen die Einheiten statt Fußball vor allem Berg- und Langlauf sowie Schneeschuhwandern. „Wir haben bewusst ohne Ball, ohne Fußballschuhe trainiert, um so auch nochmals die Sinne zu schärfen. Die Freude auf den Ball wird jetzt bei den Jungs riesig sein“, so Oliver Zapel.

Der SG-Trainer feiert am Sonntag ein Wiedersehen mit TSG-Coach Julian Nagelsmann. Die beiden haben zusammen nicht nur die Prüfung zur A-Lizenz, sondern auch die Ausbildung zum Fußball-Lehrer absolviert und kennen sich deshalb sehr gut. „Persönlich freue ich mich natürlich auf das Wiedersehen mit Julian bei einem Duell unserer beiden Mannschaften“, blickt Zapel voraus. Mit Lucas Röser (Hoffenheim II), Lukas Hoffmann und Matthias Stüber (beide U19) treffen drei SG-Spieler auf ihren ehemaligen Verein.

Der Blick in die Vergangenheit zeigt, dass die SG gegen den Erstligisten nicht in Ehrfurcht erstarren muss: Zuletzt gastierte Hoffenheim vor einem Jahr im Fautenhau. Damals ging die SG im Testspiel in der 88. Minute in Führung, musste mit dem Abpfiff noch den Ausgleich hinnehmen. Und im Sommer 2009 war Hoffenheim mit seinem damaligen Trainer Ralf Rangnick zu Gast. Dank eines Tores von Nicolo Mazzola, der den damaligen TSG-Keeper Timo Hildebrand überlupfte, siegte Großaspach mit 1:0. Damals bereits im Kader: Shqiprim Binakaj, der weiterhin für die SG aufläuft.

Bereits am Samstag tritt die SG beim VfB Stuttgart II mit ihrem neuen Trainer Andreas Hinkel an. Schauplatz der Partie ist der Kunstrasenplatz des VfL Stuttgart im Schatten der Mercedes-Benz-Arena. „Es werden zwei Spiele, die natürlich nicht miteinander zu vergleichen sind, die wir aber beide voll konzentriert angehen werden und von denen ich mir gleichermaßen Rückschlüsse erhoffe. Möglicherweise werden wir gegen den VfB Stuttgart II verschiedene Dinge ausprobieren“, so Oliver Zapel. Verzichten muss er auf Nico Gutjahr (Knie-OP) und Timo Röttger (Schulter-OP), die sich noch im Aufbautraining befinden. Michael Maria fällt mit Problemen am Knöchel vermutlich ebenfalls aus.