Großaspach - Es ist ein Testspiel, aber eines gegen einen ganz besonderen Verein. Heute Abend empfängt Fußball-Drittligist SG Sonnenhof Großaspach um 19 Uhr den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern in der mechatronik Arena. Mit den Pfälzern kommt somit einer der absoluten Traditionsclubs Deutschlands nach Aspach. „Natürlich ist es nur ein Testspiel. Aber gegen einen Club mit dieser Historie zu spielen, ist sicherlich für viele Spieler etwas besonderes und auch eine Belohnung für den Einsatz in den vergangenen Wochen“, sagtSG-Trainer Oliver Zapel daher und fügt hinzu: „Es werden auch diejenigen Spieler Einsatzzeiten bekommen, die bisher nur wenig oder nicht zum Zuge kamen. Jeder kann hier zeigen, was in ihm steckt und sich bei einem solchen Spiel außerhalb von den Trainingseinheiten für die kommenden Aufgaben anbieten.“

Auf die Zuschauer in der mechatronik Arena wartet aber nicht nur eine interessante Partie, sondern auch das Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Max Dittgen, der in der vergangenen Saison auf der Aspacher Außenbahn zu Hause war und sich hier zum Junioren-Nationalspieler gemausert hat, trägt mittlerweile das Trikot der Roten Teufel und tritt nun am Freitagabend zum ersten Mal seit seinem Wechsel an seiner alten Wirkungsstätte an. Gleichzeitig trifft „Manni“ Osei Kwadwo auf seine früheren Mitspieler vom 1. FC Kaiserslautern. Er wechselte zu Saisonbeginn in umgekehrter Richtung und ist seither für die SG auf der Außenbahn ähnlich wichtig, wie es Dittgen vor ihm gewesen ist.

Gefordert sein wird Trainer Oliver Zapel allerdings nicht nur an der Seitenlinie am Abend, sondern bereits heute Mittag als Spieler. Denn der SG-Cheftrainer wird beim „Wunder von Aspach“ seine Kickstiefel schnüren. Bereits ab 13 Uhr wird auf dem Kunstrasen der Sportanlage im Aspacher Fautenhau gezaubert. Insgesamt 20 Unternehmen aus der Region kämpfen bei diesem von der SG Sonnenhof und der Barmer initiierten Firmenturnier um den Sieg, spielen aber vor allem für den guten Zweck. Der gesamte Erlös des Turniers wird an den Verein Herzwerk Aspach, der sich für die Förderung von Kindern und Jugendlichen in der Region einsetzt. Die Siegerehrung ist für 18.45 Uhr, also direkt vor dem Anpfiff des Testspiels, in der mechatronik Arena vorgesehen.