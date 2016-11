Großaspach/Fußball Später Rückschlag für SG

Dabei waren die Gäste aus Aspach besser gestartet, bei zwei Flanken kam Lucas Röser mit dem Kopf an die Kugel (12., 14.), brachte jedoch zu wenig Druck hinter den Ball. Gleich mehrmals war Bremen zudem im letzten Moment zur Stelle. Kurz vor der Pause versuchte es Röser erneut per Kopf (42.), der Ball flog aber knapp vorbei.

In der Pause musste SG-Trainer Oliver Zapel ein weiteres mal seine Defensive umstellen, da Jeremias Lorch mit Oberschenkelproblemen in der Kabine bleiben musste. Kai Gehring fehlte sowieso wegen einer Gelbsperre. Die Bremer machten nun mehr Druck, insbesondere die Innenverteidiger Marlon Krause und Julian Leist sowie Kapitän Daniel Hägele fingen die Angriffe der Gastgeber jedoch durch großen Einsatz ab.

In der 65. Minute hätte Werder fast eine Unachtsamkeit der SG genutzt, doch erst hielt Keeper Kevin Broll, dann rettete Sebastian Schiek auf der Linie, und einen Nachschuss klärte Broll. Die SG suchte wieder den Weg nach vorne: Röser wurde von Sohm freigespielt, flankte in die Mitte, Thore Jacobsen klärte mit der Hand, und Schiedsrichter Michael Bacher zeigte auf den Punkt – Elfmeter! Denkste, denn wie jüngst gegen Magdeburg ließ der Unparteiische sich von seinem Assistenten umstimmen. Bitter für Aspach, doch es kam heftiger: Einen Fehlpass nahm Yatabaré auf, passte nach außen, und Maximilian Eggestein hatte wenig Mühe, das 1:0 zu erzielen (86.). „Wir haben eine hochkonzentrierte Partie abgeliefert und mit großem Aufwand gespielt. Dann bringen wir uns durch einen Fehlpass um den verdienten Lohn. Jetzt gilt es wieder aufzustehen“, sagte Zapel. In der Tabelle rutscht die SG ab auf Platz 14.

SG Sonnenhof Großaspach:

Broll – Schiek, Leist, Krause, Lorch (46. Aschauer) – Sohm, Jüllich, Hägele, Maria (90. Lechler) – Kwadwo, Röser.