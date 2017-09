Großaspach/Fußball Sonnenhof mit zweiter Niederlage in Folge

Es hätte ein perfekter Tag sein können für die Drittliga-Fußballer der SG Sonnenhof Großaspach, hätte der Unarteiische am Samstagmittag in der 5. Minute abgepfiffen, wie es eine Zuschauerin auf der Haupttribüne der Aspacher mechatronik Arena gefordert hatte. Zu diesem Zeitpunkt stand es 1:0 für die Hausherren, die furios, temporeich und brandgefährlich in die Partie gegen den Tabellendritten SC Fortuna Köln gestartet waren. Er tat ihr den Gefallen aber natürlich nicht. Und so wurde aus dem perfekten Start am Ende eine bittere und sogar verdiente 1:3-Heimniederlage der Aspacher. Das sah auch Kapitän Daniel Hägele so: „Wir müssen einfach anerkennen, dass die Kölner in der zweiten Halbzeit besser waren und wir den Zugriff nicht mehr bekommen haben. Wir haben dann verdient verloren“, meinte er nach dem Abpfiff.

Dabei war in der ersten Halbzeit wirklich alles offen. Großaspach war super im Spiel, brandgefährlich über die schnellen Außenstürmer Joseph Gyau und Makana Baku und schaltete oftmals blitzschnell um. Köln tastete sich erst langsam heran – hauptsächlich über lange Bälle, die aber von Minute zu Minute gefährlicher wurden. So entwickelte sich ab Mitte der ersten Hälfte ein offener Schlagabtausch. Zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 1:0 für die Hausherren. Der seit langer Zeit mal wieder in der Startelf aufgebotene Timo Röttger hatte in der 5. Minute getroffen – und mit seinem Tor viele sprachlos gemacht. Anstatt wie viele andere bei einem Konter und einer Grätsche eines Gegenspielers auf dem Boden liegend aufzugeben, kämpfte Röttger weiter. Erst einmal, dann zweimal, dann sogar gegen den aus dem Strafraum geeilten Keeper. Mit Erfolg. Nach vier gewonnenen Zweikämpfen hatte er den Ball auf dem Fuß und konnte ins leere Tor zum 1:0 einschießen. „Ich hab halt nicht aufgegeben, da ich wusste, dass der Torwart draußen ist. Wenn ich den Ball habe, kann ich den Ball reinmachen. Das war eine Energieleistung. Das Tor war auch wichtig, aber ich kann mir davon nichts kaufen“, meinte er später enttäuscht.