Großaspach/Fußball Sonnenhof Großaspach belohnt sich nicht

Vor der Partie in der mechatronik-Arena versprach SG-Trainer Sascha Hildmann noch einen „mutigen Auftritt“ seines Teams. Doch die erste große Chance lag auf Seiten der Gäste: Münsters Philipp Hoffmann umkurvte nach Pass in den freien Raum Torhüter Maximilian Reule, den Flachschuss auf das leere Tor wehrte der heranrauschende Abwehrhüne und Kapitän Kai Gehring in letzter Sekunde ab (5.). Der Weckruf für die Hausherren. Doppelpässe, Distanzschüsse oder eine scharfe Flanke von Flügelspieler Shqiprim Binakaj in den Strafraum, wo Gyau mit vollem Risiko den Ball volley Richtung langes Eck wuchtete – doch Maximilian Schulze Niehues parierte zur Ecke (15.). Nach rund 20 Minuten wäre eine 2:1-Führung der Hausherren wohl verdient gewesen. Dann kam Özdemir Özgür: Einen Eckball von der linken Seite von Yannick Thermann köpfte „Özi“ ins lange rechte Eck und belohnte damit die offensive Spielfreude der SG. Nur ein paar Minuten später nach einem Fernschuss durch Bösel (37.) postwendend der Schock: Wie aus dem Nichts legte Münsters Fabian Menig das Spielgerät von Rechtsaußen auf Nico Rinderknecht, der aus halbrechter Position ins lange Eck zum Ausgleich traf (38.). Der spielfreudige Dorfklub verpasste es, bis zum Halbzeitpfiff weitere zwingende Treffer nachzulegen, und schenkte damit die Führung her.