Großaspach/Fußball Sonnenhof-Gegner mit der letzten Chance

Großaspach - Für Fußball-Drittligist SG Sonnenhof Großaspach gibt es in dieser Saison nur noch einen Wettbewerb, in dem es sportlich wirklich noch um etwas geht: der wfv-Pokal. Dort muss die Elf von Trainer Sascha Hildmann nach dem Sieg bei den Stuttgarter Kickers am Mittwochabend nun am 25. April im Halbfinale beim Verbandsligisten TSV Ilshofen antreten. Das hat die Auslosung am Donnerstag ergeben. Das Finale findet am 21. Mai im Stuttgarter GAZI-Stadion statt – also dort, wo die SG am Mittwoch ihr Viertelfinalespiel gewann.