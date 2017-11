Großaspach/Fußball „Sie haben nicht mehr viel zu verlieren“

Hildmann ist zudem überzeugt: „Wenn wir unsere Tugenden reinwerfen, nach uns schauen und nicht nach dem Gegner, dann können wir jede Partie für uns entscheiden. Wichtig ist, dass wir funktionieren.“ Zuletzt gelang das dreimal in Folge richtig gut, diese Serie soll gegen Erfurt nicht reißen. „Ich bin aber sicher, dass sie sich reinknieen werden. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Sie werden uns angreifen.“ Bislang habe Rot-Weiß viel Pech in dieser Saison gehabt. „Sie haben viele unglückliche Tore bekommen. Dabei sind sie spielerisch, auch nach vorne, gut. Wir werden also einen Teufel tun und sie unterschätzen.“

Aufs Feld wird Sascha Hildmann wohl die gleichen Spieler schicken wie auch in den vergangenen drei Partien, in denen man siegreich war. „Da braucht man nicht drumherum reden. Sollte nicht noch groß etwas passieren, dann bleibt die Aufstellung so. Das haben sich die Jungs verdient.“