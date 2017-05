Großaspach/Fußball SG Sonnenhof will der „Partycrasher“ sein

Kein Wunder, dass die SG da den „Partycrasher“ spielen will, wie es Aspachs Trainer Oliver Zapel ausdrückt. Sprich: Die Aufstiegsfeier der Gäste soll zumindest auf nächste Woche verschoben werden. „Wir gönnen Kiel diesen Erfolg“, sagt Zapel, selbst ja ein „norddeutscher Jung“. Er betont aber auch: „Das hier ist unser Stadion. Und dieses Privileg möchten wir mit Haut und Haaren verteidigen. Auch wir möchten uns unser letztes Heimspiel versüßen und so die Kirsche auf die Sahne legen.“

Sein Team steht dabei keiner einfachen Aufgabe bevor. Seit elf Ligaspielen ist Kiel unbesiegt. „Sie sind qualitativ gut besetzt, auf jeder Position zwei- oder dreifach“, sagt Zapel. Und: „Die Euphorie in ihrer Stadt ist riesig.“ Doch es sei nicht so, dass man in Ehrfurcht erstarre. Mut macht zusätzlich das Hinspiel, das die SG durch ein Tor in der Schlussminute 2:1 gewann. Es ist eines von nur zwei Heimspielen, das Kiel in dieser Saison verlor. „Die Mannschaft weiß also, wie man diesen Gegner bespielt. In diesem Spiel lief vieles gut für uns und es war sicherlich ein Höhepunkt in unserer Drittliga-Geschichte. Daran haben wir uns oft erinnert, wenn es gegen Favoriten mal eng zuging“, blickt Oliver Zapel zurück.