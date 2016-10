Großaspach - Mehr als 500 Zuschauern wollten das Testspiel des Fußball-Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern am Freitagabend in der mechatronik Arena nicht sehen. Dabei boten der Dorfklub und der Traditionsverein ein wirklich munteres „Schaulaufen“, wie es SG-Trainer Oliver Zapel bezeichnete.

Zwei ziemlich unterschiedliche Halbzeiten bekam das Publikum zu sehen. In den ersten 45 Minuten dominierten klar die Roten Teufel vom Betzenberg, brachten es aber nicht fertig, den Ball im Kasten von David Yelldell unterzubringen. Drei bis vier wirklich hochkarätige Chancen ließen die Gäste liegen. „Das ist genau das, was uns derzeit in der Liga verfolgt: Wir vergeben hochkarätige Chancen und bekommen dann mit dem ersten gegnerischen Angriff das Tor“, monierte Lauterns Trainer Taifun Korkut später. Doch zunächst ging sein Team quasi mit dem Pausenpfiff doch noch in Führung. Nach einem Freistoß von der rechten Seite und einem ziemlichen Gewühl im SG-16er zappelte der Ball im Netz. Doch der nicht immer sicher wirkende Schiedsrichter hatte zuvor gepfiffen – und auf Elfmeter entschieden. „Offenbar war Marlon Krause einem Gegenspieler in die Hacken gelaufen“, erklärte SG-Coach Oliver Zapel nach dem Spiel. Er hatte beim Unparteiischen nachgefragt und so erfahren, was sonst kaum jemand im Stadion wusste. Lauterns Sebastian Kerk nutzte jedenfalls die Gelegenheit sicher zur Führung für die Gäste.

Ein komplett anderes Bild bot sich dann in der zweiten Hälfte, in der Zapel acht neue Spieler brachte. Von denen sorgte vor allem der Ex-Lauterer Manfred Kwadwo für mächtig Wirbel auf der Außenbahn. In der 52. Minute zog er auf der rechten Seite in den Strafraum, seine kluge Ablage nutzte Alexander Aschauer mit einem strammen, wenngleich wohl nicht unhaltbaren Schuss zum 1:1. In der 63. Minute war es dann Sebastian Schiek, der ebenfalls über die rechte Seite in den Strafraum zog. Seine Flanke nutzte Lucas Röser mit einer schönen Direktabnahme zum 2:1-Siegtreffer. Die Roten Teufel hingegen waren in der zweiten Hälfte höchstens noch Teufelchen. „Wir haben uns ab der 65. Minute auch gefragt, ob wir das Tempo jetzt so sehr angezogen haben, oder warum von Lautern kaum noch Druck kam“, wunderte sich Oliver Zapel, der mit seinen Jungs zufrieden war: „Wie die Tore herausgespielt wurden, war à la bonne heure.“ Er räumte aber auch ein, dass nicht jeder aus der zweiten Reihe die Möglichkeit, sich zu empfehlen, „so genutzt hat, wie wir uns das erhofft hatten“. Das dürfte zum Beispiel für Panagiotis Ballas gelten, von dem als Sechser in der ersten Hälfte kaum etwas zu sehen war, während Marcel Damaschek oder Lukas Hoffmann durchaus zu gefallen wussten.