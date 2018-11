Großaspach/Fußball SG möchte zu Hause ungeschlagen bleiben

Großaspach - Es ist schon ein wenig kurios: Wirklich zufriedenstellend ist die Lage bei Fußball-Drittligist SG Sonnenhof Großaspach in dieser Saison bislang nicht. Immerhin hat man aufgrund der sportlichen Situation bereits den Trainer ausgetauscht. Dennoch kann man bei den Fautenhau-Kickern durchaus von einer gewissen Heimstärke sprechen. Denn in der mechatronik-Arena hat die SG in dieser Saison noch nicht verloren. Und das soll möglichst auch am Sonntag (14 Uhr) gegen Preußen Münster so bleiben.