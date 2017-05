Großaspach/Fußball SG-Gegner steckt noch mitten im Abstiegskampf

Die Fautenhau-Kicker werden im letzten Saisonspiel auf einige Spieler verzichten müssen. Definitiv ausfallen werden am Samstag Nico Gutjahr, Felice Vecchione, Mario Rodriguez und Lukas Hoffmann. Über Kniebeschwerden klagen zudem mit Joseph-Claude Gyau, Jeremias Lorch und Marlon Krause gleich drei Spieler. Während bei Gyau und Lorch ein Einsatz am Wochenende derzeit mehr als fraglich ist, besteht bei Marlon Krause zumindest die Hoffnung, nochmals für die Aspacher auflaufen zu können. Er wird die SG ja nach nur einer Saison wieder verlassen (wir berichteten). Kapitän Daniel Hägele und Lucas Röser konnten zuletzt aufgrund eines grippalen Infekts ebenfalls nicht am Training teilnehmen. Bei beiden ist es daher ebenfalls noch fraglich, ob sie spielen können.

SG-Trainer Oliver Zapel hätte sich gewünscht, „dass wir zum Saisonabschluss mit nahezu allen Spielern nach Erfurt reisen können. Dies wird aber nicht der Fall sein, denn uns hat es in dieser Woche nochmals erwischt, und wir werden zahlreiche Ausfälle zu beklagen haben.“ Doch will Zapel deshalb nicht Trübsal blasen. „Wir lassen uns die gute Laune nicht verderben. Denn klar ist wie immer, dass wir einmal mehr als echte Mannschaft auftreten werden und diejenigen, die schlussendlich auflaufen, nochmals alles raushauen. Bei unserem Gegner Erfurt, bei Paderborn und bei Bremen geht es um alles – deshalb steht das Thema Sportlichkeit und Ernsthaftigkeit über dieser Partie. Und entsprechend werden wir das Spiel auch angehen“, verspricht der SG-Coach den anderen noch im Abstiegskampf steckenden Mannschaften und ergänzt: „Wir freuen uns auf die letzte Begegnung dieser Spielzeit und möchten diese mit einem Erfolgserlebnis abschließen.“ Das Gastspiel der SG Sonnenhof Großaspach in Erfurt überträgt der MDR live in einer Konferenz ab 13.30 Uhr.