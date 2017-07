Großaspach/Fußball SG entführt einen Punkt von der Ostsee

Für den erkälteten Özdemir kam bei den Aspachern Saliou Sané, Trainer Sascha Hildmann stellte zudem in der Abwehr von einer Dreier- auf eine Viererkette um. Die beste Phase der Rostocker mit zwei Großchancen durch Benyamina (48., 65.), die einmal von Broll mit einer Glanztat vereitelt wurde und im zweiten Fall durch den jungen Keeper eingeleitet wurde, überstand Aspach schadlos. In Minute 72 zappelte der Ball nach einem Schuss von Sané auf der anderen Seite im Netz, doch Schiedsrichter Frank Willenborg entschied auf Foul von Timo Röttger kurz zuvor. Ein regulärer Treffer für die SG, wie auch später die TV-Bilder zeigen sollten. Die SG schüttelte sich und Röttger hatte zwei Minuten später selbst den Siegtreffer auf dem Fuß, kam aber nach guter Vorarbeit von Sané einen Schritt zu spät. Rostock wurde von den 12 500 Zuschauern nach vorne gepeitscht, zulegen konnten in den letzten Minuten aber vor allem die Gäste. Gyau und Dominik Pelivan scheiterten jedoch, und auch die letzte Hansa-Chance verpuffte. So blieb es beim 0:0.

„Natürlich hat Hansa zu Beginn viel Druck gemacht. Darauf waren wir eingestellt und man hatte dennoch immer das Gefühl, dass wir die gefährlichen Situationen bekommen“, sagte SG-Trainer Sascha Hildmann, der anfügte: „Wir hätten durch Sané – was aus meiner Sicht von der Bank ein reguläres Tor war – und Röttger den Sieg auf dem Fuß. Dennoch geht das Ergebnis in Ordnung und wir nehmen einen verdienten Punkt mit.“

SG Sonnenhof Großaspach:

K. Broll - Gehring, Leist, Ö. Özdemir (46. Sané) – Schiek, Bösel, Hägele, Vitzthum (66. Pelivan) – Sohm, Röttger (79. Binakaj), Gyau.