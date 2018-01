Großaspach/Fußball Schwere Aufgabe zum Jahresauftakt

Nach der „kurzen und intensiven Vorbereitung mit guten und weniger guten Testspielen“ , wie es Hildmann formuliert, könne es durchaus sein, dass er taktisch eine wesentliche Umstellung vornimmt. „Gut möglich, dass ich von Vierer- auf Dreierkette umstelle“, so der Aspacher Trainer, der damit zum System vom Saisonstart zurückkehren würde, als die SG mit einem 4:1 gegen Magdeburg und einem 0:0 in Rostock einen durchaus gelungenen Auftakt feierte. Wobei diesmal nicht Özgür Özdemir neben Julian Leist und Kai Gehring in der Dreierkette – so sie denn kommt – stehen wird, da er neben Felice Vecchione und Alexander Aschauer einer von drei verletzten Spielern ist. Zudem fällt auch der erkrankte Sebastian Schiek aus. Verzichten muss Sascha Hildmann zudem auf Joseph-Claude Gyau, der sich im letzten Spiel vor der Winterpause in Magdeburg eine gelb-rote Karte eingehandelt hatte und daher gesperrt ist.