Großaspach - Das Fußball-Spitzenspiel am siebten Spieltag der Dritten Liga steigt am Samstag ab 14 Uhr in der mechatronik Arena in Großaspach. Zumindest, wenn es nach der Tabelle geht. Aktuell steht der Gast vom VfR Aalen auf Rang zwei, die SG Sonnenhof Großaspach folgt mit einem Punkt weniger auf Platz vier. Will heißen: Der Sieger des württembergischen Duells setzt sich in der Spitzengruppe fest.

„Das ist eine Partie, die wir uns durch die Leistungen in den vorherigen Spielen ein Stück weit verdient haben. Nun können wir vor einer hoffentlich größeren Kulisse zeigen, was wir auf dem Kasten haben“, blickt SG-Trainer Oliver Zapel voraus. Der Umstand, dass es sich um das für die SG einzig verbliebene Nachbarschaftsduell in der Liga handelt, lässt das Nordlicht kalt. „Es ist nicht so, dass wir vor Aufregung nicht mehr schlafen können“, sagt er schmunzelnd.

Mit dem ungeschlagenen VfR Aalen treffen die Fautenhau-Kicker auf eine Mannschaft, „die sich nie aufgibt“, meint Zapel. So holten die Ostalbler in der kurzen Saison bereits sechs Punkte allein durch Treffer in den letzten fünf Spielminuten und in der Nachspielzeit. „Das zeugt von einer extrem starken Mentalität. Da weißt du gleich, mit wem du es zu tun hast“, fügt der Trainer hinzu. Vor allem Flanken auf den kopfballstarken Stürmer Gerrit Wegkamp sollte seine Elf tunlichst unterbinden, auch der ehemalige Aspacher Matthias Morys befindet sich in blendender Form. „Wir müssen aber in vielen Dingen auf der Hut sein“, warnt der Trainer. Immerhin hätten sich bereits sechs andere Teams an den Aalenern die Zähne ausgebissen.

Verzichten muss die SG morgen auf die Dienste des Angreifers Alexander Aschauer. Der 24-jährige Österreicher fällt mit einer Zehenentzündung bis etwa Mitte nächster Woche aus. Im Sturm dürfte Großaspach aber dennoch gewappnet sein, stellt die SG mit elf Treffern gemeinsam mit Jahn Regensburg doch die derzeit stärkste Offensive der Dritten Liga. Weiterhin fehlen wird auch Matthias Stüber wegen einer Schambeinentzündung.

Drei Siege landete Großaspach zuletzt – diesen Schwung möchte das Team mitnehmen. „Im Training ist ein solcher Lauf aber Segen und Fluch zugleich“, sagt Zapel. So hätten die Stammspieler natürlich viel Selbstbewusstsein. Es gelte jedoch, nicht den Sinn für die Realität zu verlieren. „Wir müssen ganz hart arbeiten, an unsere körperlichen Grenzen gehen. Das steht ganz oben auf der Agenda.“ Ein Schlendrian soll gar nicht erst einkehren. Mehr Sorge bereitet Zapel jedoch, dass bei Spielern der zweiten Reihe Selbstzweifel aufkommen könnten. „Wir haben gerade eine stabile Achse in unserem Konstrukt. Bis Mai brauchen wir aber jeden Einzelnen“, appelliert er. Kleine Mosaiksteinchen wären es letztlich, die gute und sehr gute Mannschaften unterscheiden. Zapel: „Wir können noch viele Potenziale erschließen, und uns gerade im Bereich Regeneration verbessern. Erst dann sind wir auch eine sehr gute Mannschaft.“