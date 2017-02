Großaspach/Fußball Punktgewinn immens wichtig für die Moral

In Rückstand und in Unterzahl schrumpften die Erfolgsaussichten der Aspacher nun immer weiter. Bis dato hatte das Team nicht einmal aufs gegnerische Gehäuse geschossen. Dazu musste die Mannschaft ja sowieso schon den kurzfristigen Ausfall von Kapitän Daniel Hägele verkraften. Dieser hatte sich im Abschlusstraining einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und wird auch mindestens in den anstehenden beiden Auswärtsspielen noch fehlen. „Wir haben heute mit einer Mannschaft gespielt, die so nie auf dem Platz gestanden, ja nichtmal in dieser Zusammenstellung trainiert hat“, machte Oliver Zapel später deutlich.

Doch in der Pause fasste seine Elf neuen Mut, kam offensiver aus der Kabine. Belohnt wurde sie nicht nur durch den ersten Schuss durch Sebastian Schiek (46.), sondern auch durch den kaum für möglich gehaltenen Ausgleichstreffer. Nach einer Schiek-Flanke von links schoss Kai Gehring am langen Pfosten aufs Tor, und Lucas Röser beförderte den Ball aus kurzer Distanz mit der Fußspitze ins Netz (61.).

Zwischen der 70. und 80. Minute drängte Hansa dann wieder auf den Sieg, störte die Gastgeber früh im Spielaufbau. Einen Flachschuss von Benyamina parierte Yelldell glänzend (71.). Zudem brachte Rostock mit Marcel Ziemer und Tim Väyrynen zwei Stürmer aufs Feld. Glück hatte die SG, als Michael Maria einen Luft-Zweikampf im eigenen Strafraum nicht gegen sich gepfiffen bekam, zudem klärte Julian Leist in allerhöchster Not an der Strafraumgrenze mit einem fairen Tackling gegen den davongeeilten Ziemer (87.).

„Für uns ist das ein gefühlter Sieg, die Mannschaft hat Herz und Engagement bewiesen“, sagte Kapitän Kai Gehring. Oliver Zapel sprach von „der mental stärksten Leistung seines Teams in dieser Saison“. Er zollte der Mannschaft „allergrößten Respekt. Das war ein fettes Brett, das wir gebohrt haben. Dieser Punkt wird uns sehr viel Selbstvertrauen geben.“

SG Sonnenhof Großaspach:

Yelldell – Schiek, Leist, Gehring, Lorch – Jüllich – Rodriguez (72. Gyau), Sohm (90. Hoffmann), Kwadwo, Maria – Röser.