Großaspach/Fußball Prekäre Lage macht den Gegner gefährlich

In der Liga stehen die Kickers mit dem Rücken zur Wand, dem Tabellen-15. droht sogar der Abstieg in die Oberliga. Zudem hat die Mannschaft seit Montag mit Jürgen Seeberger auch einen neuen Trainer. Gerade diese prekäre Lage macht den Gegner in den Augen von Sascha Hildmann aber so gefährlich: „Wir sind Favorit, sie der Außenseiter. Sie haben in diesem Spiel nichts zu verlieren und keinen Druck, unbedingt gewinnen zu müssen. Daher werden sie wohl erst einmal versuchen, defensiv stabil zu stehen. Wir müssen da höllisch aufpassen und dürfen nicht ins offene Messer laufen.“ Für den SG-Coach ist dennoch klar, dass seine Mannschaft mit Vollgas in die Partie gehen wird. „Es ist ein Pokalspiel, es ist das Viertelfinale und dazu ein Derby – viel mehr Motivation braucht es nicht. Unser Ziel ist klar: Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen. Die Jungs sind heiß und brennen auf diese Partie.“