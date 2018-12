Großaspach/Fußball Nullnummer in regnerischem Kampfspiel

Knifflig: Julian Leist traf in der 36. ­Minute nach einem Freistoß von Dominik Pelivan per Kopf, der Schiedsrichter entschied jedoch auf Abseits. Ob dem wirklich so war, offenbarten später selbst die Fernsehbilder nicht wirklich. „Es hätte uns wirklich gut getan, in Führung zu gehen“, meinte Florian Schnorrenberg zu dieser Szene, konnte ansonsten aber ganz gut mit dem Remis leben. „In der Abwehr standen wir gut, Jena ist heute fast gar nicht zum Abschluss gekommen. Generell haben sich bei diesen Bedingungen aber die Abnutzungserscheinungen der langen Saison gezeigt. Wir haben heute noch einmal alles rausgehauen, sind jetzt jedoch wirklich froh, dass Winterpause ist.“ Dem konnte Innenverteidiger Kai Gehring nur zustimmen. Dass die SG durch das erneute Remis jedoch auf einen Abstiegsrang – wenngleich den Relegationsplatz – abrutschte, war so nicht geplant, wie er erklärte: „Unser Ziel war es, über Weihnachten auf einem Nicht-Abstiegsplatz zu stehen. Das haben wir nicht geschafft. Aber wir werden im neuen Jahr wieder voll angreifen“, versprach er. Keeper Kevin Broll beruhigte: „Wir müssen nur ein Spiel gewinnen und sind wieder raus aus der Zone.“ SG Sonnenhof Großaspach:

Broll – Burger, Gehring, Leist, Thermann – Bösel, Dem – Baku, Pelivan (68. Vitzthum), Hercher (74. Fehr) – Röttger (84. Binakaj).