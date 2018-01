Großaspach/Fußball Nach 16 Tagen ist der Urlaub bereits vorbei

Anders als im vergangenen Jahr wird es wegen der kurzen Vorbereitungszeit somit auch keinen Auftritt bei einem Hallenturnier und auch kein Trainingslager geben. Bislang stehen drei Testspiele auf dem Programm: Gleich am kommenden Samstag (14 Uhr) ist Regionalligist SSV Ulm zu Gast in Großaspach, am Mittwoch (19 Uhr) spielt die SG in Allmersbach gegen Oberligist TSG Backnang, und am 20. Januar tritt man beim Zweitligisten Jahn Regensburg an. Ein vierter Test vor dem Rostock-Spiel wird wahrscheinlich noch hinzukommen.