Großaspach/Fußball „Müssen wieder giftiger, widerlicher spielen“

Die Chemnitzer stehen ebenso wie Großaspach im Tabellenmittelfeld, ihre Formkurve zeigt jedoch nach oben: Aus den vergangenen drei Partien holten sie sieben Zähler. „Sie sind sehr spielstark, haben ein gutes Kurzpassspiel“, warnt Hildmann, der die Sachsen in dieser Saison „zwangsweise oft“ beobachtet hat, wie er schmunzelnd anmerkt. Denn Chemnitz traf jeweils auf jenen Gegner, gegen den in der Folgewoche die Aspacher ran durften. „Mit Daniel Frahn haben sie einen Topstürmer und mit Florian Hansch einen sehr schnellen Spieler auf der rechten Seite“, sagt Sascha Hildmann, der auch Notiz davon machte, dass der CFC zuletzt von einer 3:5:2- auf eine 4:4:2-Formation umgestellt hat.

Damit der Bock wirklich umgestoßen werden kann, muss die SG aber zunächst das eigene Auftreten verbessern und die Defensive stabilisieren. „Es geht darum, sich wieder auf die Grundtugenden zu besinnen. Zweikämpfe zu gewinnen ist die Basis von allem. Solange das nicht klappt, sind sämtliche Taktiken egal“, macht Sascha Hildmann klar. Das habe seine Mannschaft zuletzt vermissen lassen. „Vor dem 0:1 in Halle verlieren wir drei Eins-gegen-eins-Situationen“, nennt der Trainer ein Negativbeispiel. Entsprechend ließ er in dieser Woche vermehrt Zweikämpfe trainieren. Und auch in der Vorwärtsbewegung sieht er Verbesserungsbedarf: „Da sind wir manchmal zu naiv und wollen den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Das kann so nicht funktionieren“, sagt Hildmann.