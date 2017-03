Großaspach/Fußball Mit neuem Selbstvertrauen ins Heimspiel

Den neu gewonnenen Mut möchten die Großaspacher am Samstag um 14 Uhr möglichst ins Heimspiel gegen den FSV Frankfurt mitnehmen. Die Hessen sind der einzige Drittligist, der im Jahr 2017 noch kein Spiel gewonnen hat – was in Anbetracht der ausgeglichenen Liga jedoch wohl nicht überbewertet werden sollte. Zudem bringt die Mannschaft neben dem Ex-Bundesligaspieler Patrick Ochs ein starkes Teams aufs Feld, das in 24 Ligaspielen nur 23 Gegentreffer kassierte – drei davon im Hinspiel bei der 1:3-Niederlage gegen Aspach.

Bei der Frage, wer nun am Samstag für die SG auflaufen wird, lässt sich Oliver Zapel nicht in die Karten schauen. Nur so viel: Es werde Änderungen gegenüber der Aufstellung in Halle geben. Überraschend ist das trotz des Auswärtssiegs nicht. Schließlich ist die personelle Situation eine ganz andere. Jeremias Lorch und Marlon Krause haben ihre Sperren abgesessen, Manfred Osei Kwadwo, Arnold Lechler und Timo Röttger sind zurück im Training. Nur die Langzeitverletzten Nico Gutjahr und Felice Vecchione fallen weiterhin aus. Dazu hat die Rückenblockade bei Keeper David Yelldell einen Muskelfaserriss ausgelöst. Wie lange er ausfallen wird, ist ungewiss.

Doch das Positive überwiegt: So wird Oliver Zapel diesmal auswählen können, wen er in den 18er-Kader für die Begegnung nominiert. „Die Partie in Halle hat zur Folge, dass Spieler, die gesperrt oder verletzt waren, sich erstmal ins Schaufenster stellen müssen, sich zeigen müssen, um wieder reinzukommen“, so der Coach. So stünde mancher Spieler vielleicht gar nicht im Kader, obwohl er sich sonst bislang Hoffnungen auf einen Stammplatz gemacht hatte. Für einen Trainer ist das oftmals keine einfache Entscheidung. „Ich möchte aber betonen“, so Oliver Zapel, „dass mir das doch deutlich lieber ist als die Situation der Vorwochen. Denn die war wirklich extrem.“