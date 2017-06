Großaspach/Fußball Lockerer Trainingsauftakt mit acht Neuen

Dafür waren alle acht Neuzugänge am Start, der frischeste wurde erst zu diesem ersten Training vorgestellt: Innenverteidiger Özgür Özdemir wird die SG verstärken, er hat einen Zwei-Jahres-Vertrag unterzeichnet. Der 22-Jährige, der auf den Spitznamen „Ötzi“ hört, ist in Frankfurt geboren und wurde in der Jugend der Eintracht ausgebildet. Er spielte dann für die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg und war zuletzt in Diensten des österreichischen Erstligisten SV Ried. Özdemir habe noch einige andere Angebote gehabt, aber unbedingt nach Großaspach gewollt, heißt es von Seiten der SG, wo man sich über diese Verpflichtung sehr freut.

„Wir haben jetzt keine große Baustelle mehr“, ist Sportdirektor Joannis Koukoutrigas zufrieden mit dem derzeitigen Kader. „Wir werden sicherlich noch einen Ersatz für Nicolas Jüllich holen, uns damit aber viel Zeit lassen. Das muss dann wirklich passen. Ansonsten schauen wir mal, wie es sich in den ersten Wochen der Vorbereitung entwickelt, auch in Sachen Verletzungen.“ Es wird sich also sicherlich noch weitere Neuzugänge geben, und höchstwahrscheinlich wird auch der ein oder andere Spieler, der gestern auf dem Platz stand, die SG bis zum Saisonstart am 22. Juli noch verlassen.