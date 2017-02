Großaspach/Fußball Kevin Broll bekommt weiter das Vertrauen

Großaspach - Zu Beginn des Rückrundesauftakts vor zwei Wochen hatte Aspachs Trainer Oliver Zapel eine schwierige Entscheidung zu treffen: Startet er mit dem jungen Kevin Broll oder dem erfahrenen David Yelldell im eigenen Kasten. Er entschied sich für den 21-jährigen Kevin Broll, wenngleich der Trainer betonte, die berühmte „T-Frage“ von Spiel zu Spiel neu zu beantworten. Jetzt, vor dem Heimspiel am Samstag um 14 Uhr gegen den FC Hansa Rostock, kommt die T-Frage auf der Fautenhau erneut auf. Zwangsweise gewissermaßen. Denn Kevin Broll leistete sich sowohl in der Partie gegen den Chemnitzer FC als auch zuletzt bei Jahn Regensburg Patzer, welche die SG Sonnenhof in der dritten Fußball-Liga um wichtige Punkte brachte. So spielte er in Regensburg den Ball einem Gegenspieler in den Fuß, der zum Ausgleich nur noch einschieben brauchte.