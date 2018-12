Großaspach/Fußball Großaspacher wollen das „perfekte Ergebnis“

Beide Teams sind aktuell punktgleich, aufgrund des besseren Torverhältnisses stehen die Großaspacher jedoch zwei Plätze vor den Gästen auf Rang 14. „Wir wollen am Sonntag nicht unbedingt perfekt spielen, sondern das perfekte Ergebnis einfahren“, macht Schnorrenberg klar, denn gut gespielt habe man in dieser Saison schon oft. „Für unsere guten Ansätze sind wir genug gelobt worden. Davon können wir uns nichts kaufen. Deshalb wäre es für mich auch okay, wenn wir nun mal schlecht spielen, am Ende aber gewinnen.“ Auf jeden Fall erwartet der SG-Trainer einen ganz harten Kampf im letzten Spiel des Kalenderjahres. Denn: „Jena hat zuletzt nach dem Trainerwechsel, beim Auswärtsspiel bei 1860 München, eine starke Leistung gezeigt. Sie stehen unglaublich kompakt und sind gerade im Umschaltspiel brandgefährlich“, sagt Florian Schnorrenberg.