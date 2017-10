Großaspach/Fußball Großaspach steht im Viertelfinale

Nachdem im vergangenen Jahr das Aus im Fußball-Verbandspokal beim Verbandsligisten SGV Freiberg kam, war für die Drittliga-Fußballer der SG Sonnenhof Großaspach in diesem Jahr nach der Auslosung des Pokal-Achtelfinals sofort klar: Rausfliegen will man gegen einen Verbandsligisten nicht noch einmal. Und so schickte SG-Trainer Sascha Hildmann am Dienstagmittag auch seine erste Elf ins Rennen bei der TSG Öhringen – mit Erfolg. Der Gast setzte sich ungefährdet mit 3:0 (2:0) durch und steht nun im Viertelfinale des Pokalwettbewerbs. Özgür Özdemir und Alexander Aschauer stellten mit ihren zwei Toren frühzeitig die Weichen auf Sieg. Keine drei Minuten waren gespielt, als Özdemir den Ball per direktem Freistoß aus rund 18 Metern ins Netz zirkelte. Alexander Aschauer legte mit seinem Tor zum 2:0 (14.) nach toller Vorarbeit von Joseph Gyau, der sich wieder einmal voller Tempo bis zur Grundlinie durchgesetzt hatte und dann auf Aschauer ablegte, nach. „Es war sicherlich ein ungefährdeter Sieg, die ersten beiden Tore haben uns natürlich in die Karten gespielt und keine Spannung aufkommen lassen“, fand Trainer Sascha Hildmann. Öhringen kämpfte jedoch weiter, gab alles, aber spätestens durch das erste Pflichtspieltor von Saliou Sané (64.), der zur Halbzeit eingewechselt worden war, zum 3:0 war die Partie vor einer Kulisse von rund 900 Zuschauern im Otto-Meister-Stadion entschieden. Shqiprim Binakaj hatte bei diesem Treffer toll vorgearbeitet, dann zu Sané abgelegt, der cool blieb und eiskalt verwandelte. Matthias Klinkert hatte kurz vor dem Ende noch die Möglichkeit auf den Ehrentreffer für die Gastgeber, er scheiterte aber an SG-Keeper Maximilian Reule und Yannick Thermann, die die Kugel gemeinsam vor der Linie klären konnten. Damit war der Einzug in die Runde der letzten acht Mannschaften in Württemberg perfekt, gleichzeitig feierte Neuzugang Taxiarchis Fountas ab der 70. Spielminute sein Debüt für die SG und hätte seinen Einstand kurz vor Ende der Partie fast noch mit einem Treffer gekrönt. Nach einer Flanke von Jannis Hoffmann vergab er aber knapp.

„Öhringen hat aufopferungsvoll gekämpft, wir haben aber spätestens mit dem 3:0 alles klar gemacht. Nicht zufrieden war ich mit unserem Passspiel, hier haben wir noch viel Luft nach oben. Schlussendlich zählt aber der Einzug ins Viertelfinale und nichts anderes – wir haben hier unsere Aufgabe erfüllt und darüber freue ich mich sehr“, zog Sascha Hildmann sein Fazit.