Großaspach/Fußball Florian Schnorrenberg neuer Trainer der SG Sonnenhof

Der 41-Jährige dürfte bislang höchstens allergrößten Fußball-Insidern ein Begriff gewesen sein. In den vergangenen 13 Jahren war Schnorrenberg beim TuS Erndtebrück im Kreis Siegen-Wittgenstein tätig, zunächst als Spieler, dann in Personalunion als sportlicher Leiter und Trainer. Mit Erfolg: Nachdem er die zweite Mannschaft zweimal zum Aufstieg geführt hatte, gelang ihm mit dem Oberliga-Team zweimal der Sprung in die Regionalliga West. Darüber hinaus qualifizierte er sich mit dem TuS dreimal für den DFB-Pokal.