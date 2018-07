Großaspach/Fußball Entscheidendes Tor fällt in 96. Minute

Seine SG, bei der Timo Röttger in der 24. Minute die große Ausgleichschance nicht nutzen konnte, blieb damit im Spiel. Und eine Standardsituation brachte sogar den Ausgleich: Neuzugang Philipp Hercher köpfte unbedrängt nach einer Ecke vom ebenfalls neuen Joel Gerezgiher ein – das 1:1 aus dem Nichts. Dass es auch zur Pause unentschieden stand, war Kevin Broll zu verdanken. Der stark aufgelegte Aspacher Keeper hatte gleich drei bärenstarke Paraden gezeigt (26., 33., 41.).

Die zweite Hälfte begann ruhig – was sich vor 4113 Zuschauern aber ändern sollte. In der 79. Minute gelang Großaspach das 2:1. Die eingewechselten Makana Baku und Mike Owusu spielten sich in den Strafraum, und Neuzugang Owusu traf per abgefälschtem Schuss an den Innenpfosten und ins Tor. Der durchaus verdiente Lohn für die aufopferungsvoll kämpfende SG. Die Führung hielt aber keine Minute. Denn im Gegenzug brachte Kai Gehring seinen Gegenspieler kurz vor dem Strafraum zu Fall. Ein Foul mit Folgen: Gehring bekam wegen der Notbremse die Rote Karte, und Manfred Starke zirkelte den Ball per Freistoß unhaltbar ins obere Toreck zum 2:2.

Trotz der Unterzahl hatte Aspach dann per Konter durch Yannick Thermann die Möglichkeit zum Sieg. Sein Schuss flog aber knapp links vorbei (92.). Und so war das Glück auf der Seite von Jena, das mit dem besagten letzten Angriff das 3:2 erzielte.

„Ehrlich gesagt bin ich fix und fertig, weil es ein total nervenaufreibendes Spiel mit vielen turbulenten Aktionen auf beiden Seiten war. Trotz der Hitze haben wir ein sehr engagiertes Spiel abgeliefert, und letztlich haben wir sehr unglücklich verloren“, zieht Coach Hildmann ein Fazit. Von einem „richtig bitteren“ Ergebnis spricht auch Torschütze Hercher. „Wir haben alles reingehauen und waren ebenbürtig. Einen Punkt hätten wir verdient gehabt.“ Aber: Jena war auch kein unverdienter Sieger.

SG Sonnenhof Großaspach:

Broll – Choroba, Gehring, Burger, Thermann – Binakaj (54. Baku), Pelivan, Bösel, Hercher – Gerezgiher (84. Hingerl), Röttger (74. Owusu).