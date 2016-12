Großaspach/Fußball Endlich wieder ein Sieg im eigenen Stadion

Bereits in der vierten Minute hätte es fast geklingelt. Geburtstagskind Jeremias Lorch erkämpfte im Mittelfeld den Ball, und Manfred Kwadwo stürmte über die linke Seite in den Wehener Strafraum. Sein Schuss hatte Gäste-Keeper Max Reule schon passiert, doch ein Verteidiger kratzte den Ball noch von der Linie. In der neunten Minute war es dann aber so weit. Wieder eroberte die SG den Ball im Mittelfeld. Wieder ging es über links in den 16er, diesmal bedient Kwadwo Pascal Sohm, und der traf zum 1:0. Doch schon drei Minuten später war die Führung wieder dahin. Kai Gehring wehrte eine Flanke in die Mitte ab direkt zu Wehens Robert Andrich. Der nahm den Ball an und sorgte mit einem platzierten 18-Meter-Schuss für das 1:1.

In der Folge erarbeiteten sich die Platzherren eine Reihe Chancen, aber ohne den gewünschten Erfolg. So scheiterte Lucas Röser mit einem Schuss aus der Drehung (29.) und mit einem Kopfball in der 33. Minute, als ein Gäste-Verteidiger die Kugel an den Pfosten lenkte. Die Hessen kamen bis zur Pause kaum noch gefährlich in die Nähe des SG-Kastens und waren mit dem 1:1 Halbzeitstand gut bedient.

Auch nach dem Wechsel hatte die SG mehr Spielanteile, die großen Chancen blieben aber Mangelware oder wurden nicht gut zu Ende gespielt. Eher gab es auf der anderen Seite Situationen, die für erhöhten Puls sorgten. So parierte Kevin Broll zunächst in der 56. Minute nach einem Wehener Konter einen Schuss aus 18 Metern und in der 69. Minute nach einem Freistoß eine Abnahme aus fünf Metern. Mit zunehmender Dauer wurden die Gäste nun spielbestimmender, die Aspacher kamen kaum noch in Strafraumnähe. Erst als die SG in der Schlussphase wieder offensiver wurde, belohnte sich das Team von Trainer Oliver Zapel. Einen Konter in der 88. Minute vollendete Marlon Krause mit einem platzierten Schuss ins lange Eck zum 2:1. Nach mehreren Nackenschlägen hatte sich die SG endlich wieder einen Dreier erarbeitet und letztlich auch verdient gewonnen. Die Erleichterung und der Jubel auf Großaspacher Seite zeigten, wie wichtig dieser Sieg für die Sonnenhof-Elf war, noch dazu gegen einen Gegner, der ebenfalls in der unteren Tabellenhälfte rangiert.

SG Sonnenhof Großaspach:

Broll – Leist, Gehring, Krause – Schiek, Lorch, Hägele (73. Maria), Jüllich – Kwadwo (91. Hoffmann), Sohm (69. Binakaj), Röser.