Großaspach/Fußball Drei Punkte für ein kleines Krönchen

Doch Zapel warnt auch: „Erfurt ist ein Team, vor dem man jederzeit auf der Hut sein muss. Das haben sie zum Beispiel vor zwei Wochen beim Sieg in Regensburg gezeigt. Wir müssen die Partie mindestens so ernst nehmen wie das Spiel vergangene Woche in Kiel.“ Schließlich sei es in der Vergangenheit häufiger der Fall gewesen, dass die SG nach sehr guten Spielen beim nächsten Auftritt nur schwer in Fahrt kam. „Wir müssen über 90 Minuten unsere gute Form bestätigen“, fordert Zapel.

Zumal es in dieser Liga offenbar kaum Spiele gibt, in der man von einer Favoritenrolle für die eine oder die andere Mannschaft sprechen kann – zumindest nicht bei der SG. Ob zu Hause oder auswärts, ob der Gegner an der Spitze oder am Ende der Tabelle steht – es lässt sich kein Muster erkennen, wo oder gegen wen die Großaspcher ihre Punkte holen. „Aber das macht ja gerade auch den Reiz dieser Liga aus. Für uns ist entscheidend, dass wir mit jedem Gegner auf Augenhöhe waren. Wir haben nicht einmal eine Klatsche bekommen.“ Dabei habe es vor Saisonbeginn durchaus einige Spieler gegeben, „die nach dem großen Umbruch eine Riesenangst hatten, ob wir denn wettbewerbsfähig sein würden“, räumt Oliver Zapel ein. Daher seien die bisher eingefahrenen 25 Punkte „ein sehr gutes Resultat, auf das alle extrem stolz sind“, betont der SG-Coach.

Und dieses Resultat möchte man gegen Erfurt noch weiter aufbessern. Ob dies mit der zuletzt meist praktizierten Dreierkette geschehen soll oder doch mit einer Viererkette, das lässt Zapel noch offen. Die Dreierkette mit Kai Gehring, Julian Leist und Marlon Krause funktioniert inzwischen sehr gut, „nicht zuletzt, weil Leist hier in der zentralen Position extrem gut agiert. Andererseits haben wir gegen Wiesbaden, die ähnlich spielen wie Erfurt, während des Spiels von Dreier- auf Viererkette umgestellt und dann das entscheidende Tor geschossen“, erklärt Zapel. Zuschauer wie Gegner dürfen sich also überraschen lassen. Eine Umstellung wird es aber definitiv geben, da Manfred Kwadwo wegen einer Gelbsperre nicht dabei sein kann.