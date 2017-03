Großaspach/Fußball Drei goldene Punkte für die SG

Die SG war nahezu über die gesamte Spieldauer das überlegene Team, versäumte es allerdings in der ersten Hälfte, auch mal ein Tor zu erzielen. „Wenn es bei so drückender Dominanz noch 0:0 steht, dann stimmt das nachdenklich. Wir haben um den Sechzehner teilweise gespielt, als wären wir 3:0 vorne“, monierte Oliver Zapel die mangelnde Konsequenz vor dem Frankfurter Kasten. Am dichtesten dran war Torjäger Lucas Röser, der in der 13. und 19. Minute den Ball jeweils nur knapp daneben setzte und in der 23. Minute mit einem 16-Meter-Schuss an FSV-Keeper Sören Pirson scheiterte. Von den Gästen kam bis zum Wechsel kein einziger Schuss auf das SG-Tor.

In der Halbzeitpause fand Oliver Zapel offenbar die richtigen Worte. Denn schon in der 49. Minute marschierte Außenverteidiger Sebastian Schiek in den Frankfurter Strafraum und wurde dort gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Röser sicher zum 1:0. Die Aspacher drängten weiter und zwischen der 57. und der 66. Minute gab es dann eine ganze Serie von Eckbällen. Den letzten davon nutzte Schiek per Kopf zum 2:0 und krönte damit seine „überragende Leistung“, wie Oliver Zapel es formulierte. „Heute lief es richtig gut, solche Spiele gibt es. Aber wichtig war in erster Linie der Sieg“, betonte der so gelobte Torschütze.