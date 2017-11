Großaspach/Fußball „Dreckiger Sieg tut auch mal gut“

Schön war das nicht, was die 1300 Zuschauer am Samstagmittag bei eisigen Temperaturen in der Großaspacher mechatronik Arena im Spiel zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und Rot-Weiß Erfurt zu sehen bekamen. Vielmehr könnte man das, was die beiden Mannschaften da abgeliefert haben, in die Rubrik „Kampf und Krampf“ einordnen. Zumindest einem Team war das nach Schlusspfiff aber völlig egal – und zwar den Hausherren. Denn sie entschieden die Partie glücklich mit 1:0 (0:0) für sich, dank eines verwandelten Elfmeters von Abwehrrecke Yannick Thermann. Für ihn war dieses Tor sein erstes in der Dritten Liga. „Deshalb ist es natürlich etwas Besonderes. Erst recht, wenn man damit dann auch noch der Mannschaft zum Sieg verhilft“, sagte er nach der Partie.

Für die Fußballer aus dem Fautenhau stellte das 1:0 gegen das Liga-Schlusslicht den vierten Erfolg in Folge dar. Nun rangiert man auf Platz sechs. Kein Wunder also, dass die Freude riesig war. Erst recht, nachdem das Duell auch anders hätte ausgehen können. Zum einen, weil die Hausherren in der ersten Halbzeit bei einem Pfostentreffer von Erfurts Carsten Kammlott Glück hatten (33.), zum anderen, weil Erfurt sich durchweg gut wehrte, in der Schlussphase auf den Ausgleich drängte und dieser nur noch eine Frage der Zeit schien. Denn bei den Gastgebern lief zu diesem Zeitpunkt gar nichts mehr. Trotz Führung wirkten sie völlig verunsichert, bekamen keinen Angriff mehr auf die Platte und hämmerten die Bälle nur noch ins Seitenaus. „Erfurt hat es am Ende wirklich gut gemacht und uns schwer beschäftigt. Wir standen zu tief und haben uns die letzten zehn Minuten nur noch aufs Verteidigen konzentriert. Das können und müssen wir besser machen“, meinte SG-Trainer Sascha Hildmann auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Aspachs Kapitän Daniel Hägele fügte an: „Wir sind am Ende die Mannschaft, mit dem Quäntchen Glück auf unserer Seite.“ Teamkamerad Kai Gehring meinte: „Wir haben aber auch gekämpft bis zum Schluss. Von daher sind wir einfach glücklich, dass wir die Punkte hier behalten konnten.“