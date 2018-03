Großaspach/Fußball Die Sonnenhof-Elf schlägt sich selbst

Nach einem ersten Schreckmoment, als Sebastian Schiek und Jeff Fehr kurz nacheinander in brenzligen Situationen klärten (48.), hatte die SG ihre beste Phase und mehrere Chancen. Doch Kai Gehring scheiterte mit einem Volleyschuss an Gäste-Keeper Markus Kolke (51.), Julian Leists Kopfball ging daneben (53.), Timo Röttgers Distanzschuss war nicht platziert genug (56.), und Taxiarchis Fountas wurde nach einem Ballgewinn vor dem Wehener Strafraum gerade noch gestoppt (58.). Auch ein Lupfer von Jo Gyau (79.) konnte Kolke nicht überwinden. Und so kam es, wie es fast schon kommen musste: Die Wehener schlugen in ihrer bekannt starken Schluss-Viertelstunde zu. Bei einer Flanke vom Ex-Aspacher Moritz Kuhn unterlief Sebastian Schiek ein kapitaler Stellungsfehler. So erzielte Stephan Andrist per Kopf das 1:2. Und als die SG alles nach vorne warf, schlug Andrist in der 89. Minute nochmals zum endgültig entscheidenden 1:3 zu. „Eine so extreme Negativserie habe ich auch noch nicht erlebt“, resümierte SG-Coach Sascha Hildmann. „Das tut weh. Aber hinfallen ist okay, wir müssen nur wieder aufstehen.“ Das Polster auf die Abstiegsränge ist zum Glück beträchtlich – noch.

SG Sonnenhof Großaspach:

Broll – Fehr, Leist, Gehring, Schiek – Binakaj (75. Baku), Hägele, Bösel (88. Rodriguez), Gyau – Fountas, Röttger (80. Sané).