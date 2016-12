Großaspach/Fußball Die Sonnenhof-Elf beschenkt sich selbst

Bereits nach einer knappen Viertelstunde lagen die Aspacher hinten. Zunächst zeigte sich Keeper Kevin Broll nach einer Freistoß-Flanke etwas unsicher, wodurch es zu einer Ecke kam. Im Anschluss an diese Ecke spitzelte Lucas Röser den Ball aus dem Strafraum. Doch weil er dabei nach Ansicht des Schiedsrichters einen Gegner am Fuß traf, gab es Elfmeter für die Gäste. Der Pfiff blieb auch nach Nachfrage des Unparteiischen beim vermeintlich gefoulten Spieler bestehen, was die Aspacher und insbesondere Röser maßlos ärgerte. Am 0:1 änderte dies aber nichts.

Die SG versuchte zwar zu antworten, doch außer einem 20-Meter-Schuss von Michael Maria (33.), den Gäste-Keeper Philipp Klewin parierte, gab es keine echte Chance. Der Schiedsrichter hatte trotz fehlender Strafraumszenen alle Hände voll zu tun mit der von beiden Seiten intensiv geführten Partie und stand auch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte im Zentrum des Geschehens. Jeremias Lorch traf statt des Balls seinen Gegenspieler und es gab erneut Elfmeter. Doch diesmal parierte Kevin Broll und hielt das 0:1 zur Pause fest.

Kurz nach dem Wechsel dann die erste dicke Chance für die SG: Lucas Röser blieb nach Vorarbeit von Marlon Krause am RWE-Keeper hängen, den Nachschuss von Michael Maria kratzte ein Verteidiger von der Linie. In der 51. Minute sprangen gleich zwei Aspacher nur haarscharf an einer Flanke vorbei, der Ausgleich schien in der Luft zu liegen. Doch es brauchte eine Standardsituation in der 64. Minute, ehe der Ball im Erfurter Netz zappelte. Kai Gehring rauschte in einen Freistoß von Pascal Sohm und erzielte das 1:1. Und Gehring war es auch, der für das 2:1 sorgte. Im Anschluss an eine Ecke legte der Innenverteidiger nach einem Zuspiel von Lorch die Kugel in der 75. Minute mit einem gefühlvollen Schuss vom linken Strafraumeck insRWE-Gehäuse. Nun waren es die Erfurter, die wieder mehr für die Offensive taten und auf den Ausgleich drängten. Doch die Aspacher hielten mit viel Kampfgeist dagegen und hatten durch Lucas Röser noch die größte Chance, der aber in der 88. Minute frei vor dem Tor den Ball knapp am langen Pfosten vorbeischob. Da man aber auf der anderen Seite alle gegnerischen Angriffe abwehrte, durfte sich die Mannschaft von Trainer Oliver Zapel jubelnd in die Arme fallen. Die drei Punkte hatte sich die SG mit einer starken zweiten Hälfte erkämpft und konnte diese auf der anschließenden Christmasparty ausgiebig feiern.

SG Sonnenhof Großaspach:

Broll – Krause, Gehring, Leist – Lorch, Schiek, Hägele, Jüllich – Maria (87. Maria), Sohm (83. Binakaj), Röser (92. Hoffmann).