Großaspach/Fußball Die SG will sich endlich wieder belohnen

Zwischen die Pfosten zurückkehren wird Torhüter Kevin Broll, der in Aalen von Maximilian Reule vertreten wurde. „Der Einsatz von Maxi war bereits lange Zeit geplant. Es war ein Zeichen an ihn, dass wir hinter ihm stehen“, so der SG-Trainer. Der Wechsel zurück zu Broll habe nichts mit der Niederlage in Aalen zu tun – zumal die Gegentore für Reule sowieso nicht wirklich zu verhindern waren.

Gefordert werden dürfte der Aspacher Schlussmann am Samstag vor allem von Timmy Thiele, den Sascha Hildmann als Wahnsinnsstürmer“ bezeichnet und der vier seiner acht Saisontreffer im Spiel gegen den SV Wehen Wiesbaden erzielte. „Er macht in dieser Truppe den Unterschied aus und es wird unsere Aufgabe sein, ihn von Anfang an in den Griff zu bekommen.“ Generell spiele Jena als Aufsteiger bislang eine überzeugende Saison. „Ebenso wie wir suchen sie meist spielerische Lösungen“, hat der SG-Coach beobachtet, der eine sehr umkämpfte Partie erwartet und daher auf ein entsprechendes Zweikampfverhalten seiner Spieler setzt.

Langeweile dürfte also trotz der Tabellenkonstellation nicht aufkommen, denn sowohl die Aufstiegs- als auch die Abstiegszone sind aus SG-Sicht weit entfernt. „Spannung muss immer da sein, da lasse ich nichts anderes gelten. Wir müssen noch ordentlich was tun, denn mit 32 Punkten steigst du ab“, warnt Trainer Hildmann. Verzichten muss er weiter auf Michael Vitzthum (Rippenbruch), auch für Sebastian Schiek kommt ein Einsatz wohl zu früh. Wieder an Bord ist nach überstandener Knöchelverletzung Lukas Hoffmann.