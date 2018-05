Großaspach/Fußball Die SG Sonnenhof Großaspach steht vor einem Umbruch

Nicht wie gewünscht verliefen die vergangenen Jahre hingegen für Felice Vecchione. Der 27 Jahre alte Spieler erlitt mehrere langwierige Verletzungen, darunter zuletzt einen Kreuzbandriss. Er wird sich nun auf seine berufliche Laufbahn als Bürokaufmann konzentrieren.

Neuzugänge kann die SG bislang noch nicht vermelden – nach dem abschließenden Heimspiel am Samstag steht den Vereinsverantwortlichen also ein spannender und intensiver Sommer bevor. Zuvor stehen die Zeichen bei den Aspachern aber nicht nur auf Abschied, sondern auch darauf, Danke zu sagen. So übernehmen die Spieler die Kosten für 100 Stehplatzkarten, die vor der Partie am Stadionaufgang verteilt werden. „Dies ist ein Dank unserer Mannschaft an die Fans für die Unterstützung während dieser Saison“, sagt SG-Pressesprecher Philipp Mergenthaler. Zudem können Fans nach der Partie von 16.15 Uhr an im Vereinsheim die Saison gemeinsam mit den Aspacher Spielern ausklingen lassen. Eine Spendenaktion wird es außerdem für den 18-jährigen Robin Schmetzer aus Unterweissach geben, der an einer unheilbaren Stammzellenkrankheit leidet und der für eine Stammzellentherapie finanzielle Unterstützung benötigt.

Spannend dürfte sein, wie sich die Aspacher gegen das zuletzt erfolgreich spielende Preußen Münster schlagen wird. Denn mit den Langzeitverletzten, den gesperrten Saliou Sané und Julian Leist, den Ausfällen Timo Röttger (Innenbandriss im Knie) und Jannes Hoffmann (Kapselverletzung) sowie den womöglich fehlenden Pascal Sohm (Bänderdehnung), Sebastian Bösel (Pferdekuss), Joseph-Claude Gyau und Taxiarchis Fountas (beide erst ins Training zurückgekehrt) fehlt das halbe Team. „Wir werden basteln müssen, hoffen aber trotzdem auf einen guten Abschluss mit vielen Toren“, sagt Trainer Sascha Hildmann. Mit einem „mutigen Auftritt“ soll endlich der erste Heimsieg in diesem Kalenderjahr gefeiert werden. „Die Offensive steht für uns diesmal im Vordergrund.“