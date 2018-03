Großaspach/Fußball Die Negativserie soll endlich ein Ende finden

Aufrichten kann sich die SG vor dem Duell der beiden im Tabellenmittelfeld stehenden Teams am Hinspiel, als sie mit einem 4:1-Auswärtssieg in Unterhaching ebenfalls eine Sieglos-Serie beendete. „Das war ein geiles Spiel, in dem wir eine Topleistung gezeigt haben. Das wünsche ich mir natürlich wieder“, so Sascha Hildmann. Der damalige Doppeltorschütze Daniel Hägele droht nun allerdings – ebenso wie Keeper Kevin Broll – wegen einer Erkältung auszufallen. Das ist gerade jetzt besonders bitter, da Hägele am vergangenen Wochenende den weiterhin rot-gesperrten Julian Leist in der Innenverteidigung ersetzte. Hier würde die Personaldecke bei einem tatsächlichen Ausfall also dünn werden. „Wir müssten uns neu orientieren. Und mein Hirn rattert seit Dienstag, wie wir das bestmöglich lösen“, so Hildmann, ohne mögliche Optionen zu nennen. Denkbar wäre, statt einer Fünfer- diesmal wieder eine Viererabwehrreihe aufzubieten. In den Griff wird die Defensive mit Stephan Hain jedenfalls den Toptorjäger der Liga bekommen müssen.