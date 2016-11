Großaspach/Fußball Die Großaspacher Heimseuche ist wieder da

Einem Geniestreich von Manfred Kwadwo hatten es die Aspacher zu verdanken, dass es zur Pause nur 1:2 stand. Denn nach einem feinen Doppelpass mit Lucas Röser kam er mit viel Tempo über die linke Seite in den Gäste-Strafraum und sorgte für den Anschlusstreffer. „Wir haben dann in der Kabine nochmal deutlich angesprochen, dass wir hier kein Freundschaftsspiel bestreiten und man ruhig auch mal einen Zweikampf annehmen darf“, erklärte Oliver Zapel. Und so kam seine Mannschaft wie verwandelt wieder auf den Platz und drängte auf den Ausgleich. Der fiel dann auch in der 54. Minute – zumindest dachten das die Aspacher. Nachdem eine erste Flanke keinen Abnehmer fand, wurde ein Kopfball von Lucas Röser auf der Linie abgewehrt. Dann erkämpfte Daniel Hägele den Ball, und Jeremias Lorch versenkte ihn. Dass der Schiedsrichter die Aktion von Hägele als Foul wertete, ist zumindest diskussionswürdig. Dass er aber „erst auf Tor entscheidet und sich dann von seinem Assistenten, der eine schlechtere Sicht hat, überstimmen lässt“, ärgerte Oliver Zapel gewaltig.

Doch auch so hätte die Sonnenhof-Elf den Ausgleich noch erzielen können, wenn nicht müssen. In der 67. Minute lief Manfred Kwadwo einen Konter, ließ im Strafraum zwei Gegner aussteigen und legte quer auf Pascal Sohm. Doch der schoss frei am langen Pfosten vorbei. Zwei Minuten später war es Nicolas Jüllich, der eine Flanke von Schiek aus kurzer Distanz am Tor vorbeischoss. Ab der 75. Minute waren die Aspacher nach einer umstrittenen Roten Karte gegen Magdeburgs Christian Beck sogar in Überzahl, schafften aber trotz drückender Überlegenheit nicht mehr den Ausgleich. Die „Slapstick-Nummmer zum 1:3“, wie es Oliver Zapel bezeichnete, war dann der symptomatische Schlusspunkt. Jeremias Lorch war weggerutscht, Kevin Brolls Rettungsversuch scheiterte, und Magdeburg schlug mit dem Schlusspfiff den endgültigen Sargnagel ein. „Das sind im Moment unsere Heimspiele. Wir haben jedesmal sogar noch die Chance, nach einem Rückstand das Spiel zu gewinnen. Mir geht’s langsam wirklich so richtig auf den Sack. Es tut sowas von weh, wenn man im Vorfeld und auch während der Partie so viel investiert hat und sich hinterher wieder die Gesänge der anderen anhören muss“, fand Oliver Zapel sehr deutliche und ehrliche Worte. Sein Team sieht sich nun erneut einer ähnlichen Heimseuche gegennüber wie in der vergangenen Saison, als man nach der Winterpause keinen einzigen Sieg mehr im eigenen Stadion feiern konnte. Der SG-Coach räumte jedenfalls ein, dass dies „die schlimmste Niederlage“ seiner bisherigen Zeit in Großaspach sei.

SG Sonnenhof Großaspach:

Broll – Leist, Gehring, Krause (69. Röttger) – Lorch, Hägele, Jüllich, Schiek (88. Lechler) – Kwadwo, Sohm (84. Aschauer), Röser.