Großaspach/Fußball Der Tabellendritte ist zu Gast

Großaspach - Mit 15 Punkten nach zehn Spielen steht Fußball-Drittligist SG Sonnenhof Großaspach aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz. Das Torverhältnis ist beim Stand von 11:13 negativ. Doch blickt man einmal genauer auf die bisherigen Ergebnisse, dann erkennt man die „Kuriosität“, wie sie SG-Trainer Sascha Hildmann nennt, schnell. „Wir haben in zwei Spielen zusammen zehn Gegentore bekommen, in den anderen acht nur drei“, erklärt er. Bedeutet: Ganz so schlecht, wie es auf den ersten Blick scheint, ist die Abwehr der Aspacher nicht. „Wir haben es eben nur in zwei Spielen schlecht gemacht.“ Die vergangene Partie beim SV Wehen Wiesbaden war eine davon. Mit sage und schreibe 0:5 verlor die SG da. „Die Partie ist aufgearbeitet. Die Jungs wissen, was falsch gemacht wurde und dass wir zu viele einfache Tore bekommen haben. Das muss jetzt aber aus dem Kopf raus sein. Wir haben ein neues Spiel vor der Nase“, sagt Hildmann. Eines, das nicht einfacher werden dürfte, denn mit dem SC Fortuna Köln gastiert am Samstag (14 Uhr) der Tabellendritte in der mechatronik Arena.