Großaspach/Fußball Der SG Sonnenhof gelingt eine große Überraschung

90 Sekunden vor dem Pausenpfiff dann die erneute Aspacher Führung – aus dem Nichts. Joseph-Claude Gyau kam nach einem langen Pass von Julian Leist an der Strafraumgrenze an Ball und traf ebenfalls aus zentraler Position in die rechte Ecke.

Nach dem Seitenwechsel fokussierte die SG Sonnenhof sich auf die Abwehrarbeit. Tormöglichkeiten waren auf beiden Seiten Mangelware. Aspach wurde nur durch Gyau gefährlich, der nach einem Konter zu ungenau zielte (73.). Bei Köln dauerte es gar bis zur 81. Minute, ehe das Leder nach einem Seitfallzieher mal in den Armen von SG-Schlussmann Broll landete. Bis zum Abpfiff drängte die Fortuna auf den Ausgleich – ein weiteres Tor gelang aber Aspachs Kapitän Daniel Hägele in der Nachspielzeit. Er schoss nach einem Konter zum 3:1 in die lange Ecke. Die SG gewann damit erstmals seit Anfang Dezember und machte wohl auch den entscheidenden Schritt zum Klassenverbleib.

SG Sonnenhof Großaspach:

Broll – Schiek, Gehring, Leist, Fehr – Gyau, Hägele, Bösel, Binakaj (90. Vitzthum) – Röttger (86. Özdemir), Fountas (77. Baku).