Großaspach/Fußball Auswärtssieg: Binakaj und Leist lassen SG jubeln

Die Fußballer der SG Sonnenhof Großaspach dürfen für ein weiteres Jahr in der Dritten Liga planen: Nach einem 3:2 (1:1)-Sieg am Samstag beim Abstiegskandidaten Chemnitzer FC ist ihnen der Ligaerhalt nur noch theoretisch zu nehmen. Sechs Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone 14 Punkte. Bei einer Niederlage wären es acht gewesen. Groß war daher der Jubel – zumal den SGlern auch eine gute Reaktion auf das 0:3 in der Vorwoche gegen Halle geglückt ist. „Wir wollten unbedingt ein anderes Gesicht zeigen, und das haben wir gezeigt!“, sagte Trainer Sascha Hildmann.