Großaspach/Fußball Auftakt mit einem alten Bekannten

Denn in einem Punkt ist man sich nicht nur bei der SG einig: So stark wie in der kommenden Saison war die 3. Liga noch nie. „Das wird natürlich eine Herausforderung. Aber wir freuen uns auch auf Gegner wie 1860 München oder den 1. FC Kaiserslautern“, sagt Trainer Sascha Hildmann. Dass man die insgesamt acht Abgänge ansonsten mit jungen Neuzugängen (außer Jüllich ist der älteste 23 Jahre alt) kompensiert hat, ist für den Coach völlig in Ordnung: „Wir sind ein Weiterbildungsverein.“