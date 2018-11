Großaspach/Fußball Auf Großaspach soll sich kein Gegner freuen

Dass die Karlsruher aber alles andere als Laufkundschaft sind, ist natürlich auch dem Team und Trainer Florian Schnorrenberg bewusst: „Ich habe mir den KSC vergangenes Wochenende beim 3:2 gegen 1860 München nochmal angeschaut. Das ist eine Mannschaft, die sehr kompakt ist, sehr viel Erfahrung in ihren Reihen hat. Und mit Anton Fink haben sie vorne einen Ausnahmespieler in dieser Liga, weil er eine unheimliche Übersicht hat und Situationen sehr gut erkennt.“ Zudem warnt Schnorrenberg vor den Standards der Badener: „Alle drei Tore gegen die 60er sind aus Standards heraus gefallen – zwei Eckbälle und ein weiter Einwurf. Ich glaube, dass der KSC am Anfang etwas gebraucht hat, um das Scheitern in der Aufstiegsrelegation zu verkraften. Jetzt sind sie aber wieder richtig gut in der Spur.“ Die drei Siege, die der Tabellendritte zuletzt in der Liga gefeiert hat, belegen Schnorrenbergs Einschätzung.

Für den Dorfklub kommt am Sonntag erschwerend hinzu, dass sich die angespannte Personalsituation nicht gravierend verbessert hat. Zwar kommt Korbinian Burger nach überstandener Erkältung zurück. Aber neben den Langzeitverletzten wird auch Dominik Pelivan sicher ausfallen, das Gleiche gilt wohl für Michael Vitzthum. „Es wäre ein Wunder, wenn er bis zum Spiel fit wird“, sagt Schnorrenberg. Und auch Timo Röttger, gegen Münster zweifacher Torschütze, ist aufgrund muskulärer Probleme mehr als fraglich. „Er wird wahrscheinlich spielen wollen. Aber wir müssen auch vernünftig sein“, sagt Schnorrenberg. „Wir haben nach dem KSC noch drei Spiele in diesem Jahr. Timo ist für uns sehr wichtig. Und wenn ich die Wahl habe, ob ich ihn für ein Spiel habe oder für drei, dann nehme ich lieber drei.“