Großaspach/Freiberg Pokalspiel weckt Erinnerungen

Nichts zu verlieren hat der Gegner vom TSV Schwieberdingen, der am Sonntag sein erstes Saisonspiel bestritten hat und sich mit einem 2:2 von 08 Bissingen II trennte. Für den wfv-Pokal hatte sich der TSV durch den Bezirkspokalsieg qualifiziert.

Ebenfalls im wfv-Pokal ist am Mittwoch der SGV Freiberg

am Ball. Der Oberligist tritt bereits um 17.45 Uhr im Zweitrundenmatch bei der SpVgg Satteldorf an. Wie auch in der ersten Runde, als Freiberg mit 3:0 beim SV Schluchtern gewann, trifft der SGV also auf einen Landesligisten. Auch die Freiberger sind damit klar favorisiert.

„Ich weiß noch nicht, was uns erwartet“, meinte Freibergs Trainer Ramon Gehrmann im Anschluss an den Ligaauftakt am Sonntag beim 1:2 gegen den FV Ravensburg. Bis Mittwoch werde er sich aber Videos vom Erstrundenspiel der Satteldorfer ansehen, das diese gegen ihren Ligakonkurrenten TSG Öhringen 4:1 gewannen.

Keinen Hehl macht der SGV-Coach daraus, dass er in der Partie an der bayerischen Grenze im großen Stil personell rotieren wird. Im Hinterkopf haben die Freiberger schließlich bereits das schwierige Auswärtsspiel am Samstag in der Liga beim FC 08 Villingen, bei dem der Aufstiegsaspirant mit aller Macht einen neuerlichen Fehlstart in die Oberliga verhindern möchte. „Wir dürfen nicht wie in der vergangenen Saison Gefahr laufen, dass unsere Spieler über die Wochen hinweg müde werden“, so Ramon Gehrmann.

Hoffnung auf ein Comeback darf sich so auch die letztjährige Nummer eins des SGV, Thomas Bromma, machen. Der 25-Jährige musste in der Vorbereitung lange wegen einer Schambeinverletzung passen, könnte am Mittwoch aber wieder einsatzfähig sein. Für die anstehenden Aufgaben in der Liga hat Freibergs zweiter Schlussmann, Pascal Nagel, allerdings vorerst weiterhin die Nase vorn.