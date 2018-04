Großaspach/Freiberg Aspach und Freiberg stehen im Halbfinale

SG Sonnenhof Großaspach: Reule – Schiek, Gehring, Leist, Thermann (102. Vitzthum) – Sohm, Bösel, Pelivan (112. J. Hoffmann), Binakaj – Fountas (22. Fehr), Röttger (75. Rodriguez).

Ebenfalls im Halbfinale des wfv-Pokals steht seit heute Abend auch Fußball-Oberligist SGV Freiberg. Das Team von Trainer Ramon Gehrmann setzte sich beim Landesliga-Dritten SV Ebersbach/Fils mit 2:0 (1:0) durch. Beide Tore erzielte wieder einmal Top-Torjäger Marcel Sökler. „Es ist gut, wenn man einen Torjäger dabei hat“, meinte sein Coach nach Abpfiff der Partie, die durchaus auch anders hätte ausgehen können. Denn: „Es war schwer heute und auf dem holprigen Platz definitiv kein Leckerbissen. Ebersbach hatte etliche Chancen, da hätte das Spiel auch kippen können, wenn Thomas Bromma nicht mehrfach gut gehalten hätte“, so das Fazit von Gehrmann. Bereits vor dem 1:0, das Sökler in der 21. Minute mit einem Tunnel erzielte, ging das Spiel hin und her. Das 2:0 in der 72. Minute, das Sökler nach einer Flanke per Seitfallzieher erzielte, brachte dann Ruhe rein. „Wir sind rundum glücklich, dass wir im Halbfinale stehen und das Spiel nach 90 Minuten und nicht erst nach Verlängerung entschieden haben, denn am Samstag geht es in der Liga ja schon wieder weiter“, resümierte ein zufriedener Gehrmann.

SGV Freiberg: Bromma – Fausel, Pischorn, Zagaria – Fossi (77. Kutlu), Gentner, Schlimgen, Kröner, Marotta – Sökler (73. Muzliukaj), Schiffmann (85. Kienast)